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Минобороны Армении: армия Карабаха нанесла контрудар и обратила пехоту Азербайджана в бегство

Аргументы Недели
58 минут назад
Армии Нагорного Карабаха удалось обратить в бегство пехоту Вооруженных сил Азербайджана в ходе продолжающегося военного конфликта. С соответствующим заявлением выступили в Минобороны Армении.
Арцрун Ованнисян, официальный представитель военного ведомства, проинформировал, что на северном участке фронта в Карабахе происходят боестолкновения между противоборствующими сторонами.
По словам Ованнисяна, отразив новую атаку врага, карабахские подразделения смогли нанести контрудар. Его результатом стало бегство азербайджанской пехоты. Других подробностей случившегося представитель армянского Минобороны не привел.
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