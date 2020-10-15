Ми-8 припугнул «провокаторов» в Сирии

Вертолету Ми-8 пришлось припугнуть провокаторов, которые мешали движению российских военных в сирийской провинции Хасеке. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественных сетевых СМИ.

Как пишет издание «Репортер», американцы платят сирийцам за то, чтобы они блокировали патрули РФ. В процитированной публикации рассказывается, что один из подобных случаев произошел 11 октября в Хасеке. Жители деревни Эйн-Дивар встали на пути российских военнослужащих, перекрыв дорогу.

После того, как уговоры не подействовали, собравшихся пригнул низко подлетевший вертолет Ми-8. С помощью него удалось освободить проезжую часть, пострадавших нет.

Ранее сегодня сообщалось, что газета The Washington Post проинформировала о гибели в Нагорном Карабахе свыше пятидесяти протурецких боевиков, которые приехали из Сирии.