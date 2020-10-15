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«Репортер»: Ми-8 пришлось припугнуть провокаторов, мешавших движению военных РФ в Сирии 

Аргументы Недели 25 минут назад
Ми-8 припугнул «провокаторов» в Сирии
Фото: globallookpress.com
Вертолету Ми-8 пришлось припугнуть провокаторов, которые мешали движению российских военных в сирийской провинции Хасеке. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественных сетевых СМИ.
Как пишет издание «Репортер», американцы платят сирийцам за то, чтобы они блокировали патрули РФ. В процитированной публикации рассказывается, что один из подобных случаев произошел 11 октября в Хасеке. Жители деревни Эйн-Дивар встали на пути российских военнослужащих, перекрыв дорогу.
Жители сирийской деревни закидали камнями колонну российских военных
После того, как уговоры не подействовали, собравшихся пригнул низко подлетевший вертолет Ми-8. С помощью него удалось освободить проезжую часть, пострадавших нет.
Ранее сегодня сообщалось, что газета The Washington Post проинформировала о гибели в Нагорном Карабахе свыше пятидесяти протурецких боевиков, которые приехали из Сирии.
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Армия , Ближний Восток , Washington Post , Сирия
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