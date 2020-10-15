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Минобороны Армении сообщило о поражении очередного штурмовика СУ-25 ВВС Азербайджана

ТАСС
1 час назад
Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сбила очередной штурмовик Су-25 ВВС Азербайджана. Об этом в четверг в ходе пресс-конференции заявил заместитель командующего войсками ПВО ВС Армении полковник Гарик Мовсесян.
В Карабахе сбит очередной азербайджанский штурмовик
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"До начала пресс-конференции мы получили сведения, что уничтожен очередной Су-25 Азербайджана", - отметил он.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.
Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
Армия,В мире,Министерство обороны,Армения,Азербайджан,
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