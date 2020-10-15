Министр обороны Шойгу написал книгу 

Министр обороны России Сергей Шойгу написал книгу «Про вчера», которая посвящена людям, с которыми генерал работал и встречался в разных регионах страны. Об этом сообщает Русское географическое общество.
«Книга … Шойгу — ретроспектива жизни поколения тех, кто шаг за шагом выстраивал жизнь страны, которая стремительно менялась под воздействием тектонических сдвигов и разломов мировой истории», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в сборнике эссе, в частности, есть истории о Викторе Черномырдине и о министре энергетики СССР Борисе Щербине. Также в книге упоминаются Мстислав Ростропович, Геннадий Онищенко, Михаил Горбачев, Андрей Ургант.