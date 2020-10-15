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Министр обороны Шойгу написал книгу 

Свободная пресса и ещё 7 1 час назад
Министр обороны Шойгу написал книгу
Фото: РИА Новости
Министр обороны России Сергей Шойгу написал книгу «Про вчера», которая посвящена людям, с которыми генерал работал и встречался в разных регионах страны. Об этом сообщает Русское географическое общество.

«Книга … Шойгу — ретроспектива жизни поколения тех, кто шаг за шагом выстраивал жизнь страны, которая стремительно менялась под воздействием тектонических сдвигов и разломов мировой истории», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в сборнике эссе, в частности, есть истории о Викторе Черномырдине и о министре энергетики СССР Борисе Щербине. Также в книге упоминаются Мстислав Ростропович, Геннадий Онищенко, Михаил Горбачев, Андрей Ургант.
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Армия , Политика , Сергей Шойгу , Михаил Горбачев , Геннадий Онищенко , Мстислав Ростропович , Андрей Ургант , Виктор Черномырдин
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