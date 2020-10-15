Швеция резко нарастила военные расходы 

Швеция решила нарастить расходы на оборону, соответствующего соглашения достигли партии коалиции правительства (Социал-демократическая и Охраны окружающей среды) с Партией центра и «Либералами», сообщил министр обороны страны Петер Хультквист

«В период 2021-2025 годы ассигнования на оборону увеличатся на 27,5 млрд шведских крон (3,11 млрд долларов), то есть на 40%. За весь период 2014-2025 годов это рост составит 85%», — цитирует шведского министра обороны ТАСС.

Он подчеркнул, что это самый большой процент увеличения финансирования обороны с 1950-х годов. «В результате в 2025 году мы увидим явный рост военного потенциала», — подчеркнул Хультквист.

На данный момент военный бюджет страны составляет 60 млрд крон (6,4 млрд долларов). Правительство Швеции также изменило оценку вероятности нападения на страну. В 2015 году она оценивалась как «маловероятная», но теперь она «не исключается».

Хультквист отметил, что против страны может быть «использована военная сила», а также Швеции могут пригрозить использованием этой силы. Ухудшение ситуации с безопасностью в Скандинавском регионе «является следствием действий России», российская сторона якобы готова «использовать военные средства».

Министр заявил, что ближайшими союзниками Швеции остаются Евросоюз , Британия и НАТО . «Наше членство в ЕС является самой важной платформой для политики солидарности в области безопасности. Трансатлантические связи имеют решающее значение для безопасности Европы. Швеции следует, насколько это возможно, разработать совместное оперативное планирование с Финляндией и координировать оперативное планирование с Данией, Норвегией, Соединенным Королевством, США и НАТО», — сказал он.

Год назад шведские военные заявили, что развернут обновленную систему ПВО на острове Готланд в Балтийском море. Причиной называется напряженность в регионе якобы из-за России.