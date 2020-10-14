Азербайджан отрицает, что пользуется поддержкой иностранных наемников. Но один сирийский повстанец и участник боев в Нагорном Карабахе сказал WSJ, что наемники в группах до 100 человек находятся там с середины сентября. Правда, многие уже мечтают бежать назад на родину: «Это сущий ад».

Сотни сирийских боевиков-союзников Турции уже вступили в конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за спорного анклава Нагорного Карабаха, а сотни других готовы за ними последовать, сообщают двое сирийцев — участников боевых действий.

После эскалации конфликта между двумя бывшими советскими республиками у границ России Турция поспешно заявила о поддержке Азербайджана — страны с мусульманским большинством, говорящей на тюркском языке, — хотя традиционно господствующее влияние в этом регионе имела Россия.

В понедельник министр обороны России Сергей Шойгу коснулся вопроса о боевиках на Ближнем Востоке в телефонном разговоре с турецким коллегой Хулуси Акаром . А во вторник Россия предупредила о возможной переброске боевиков-террористов с Ближнего Востока в Нагорный Карабах.

Турецкие официальные лица заявление Москвы не прокомментировали. Однако ранее в этом месяце обвинения в причастности к отправке сирийских боевиков на Кавказ МИД Турции назвал «безосновательными».

Официальные лица Азербайджана переброску иностранных наемников тоже отрицают.

Между Азербайджаном и Арменией в течение трех десятилетий периодически вспыхивают боевые действия из-за Нагорного Карабаха. Эта провинция населена и контролируется этническими армянами, но считается частью Азербайджана. Перемирие между Арменией и Азербайджаном, заключенное в субботу при посредничестве России, к прекращению боевых действий не привело — причем стороны обвиняют в нарушениях друг друга. Официальные лица с обеих сторон заявили, что с начала конфликта в прошлом месяце погибли и получили ранения десятки мирных жителей.

После того как в июле в Нагорном Карабахе начались первые стычки, среди сирийских повстанцев распространились слухи, что Турция вербует боевиков для участия в боевых действиях в анклаве, сообщают четыре осведомленных источника.

Один сирийский повстанец и участник событий сказал, что боевики в группах до 100 человек находились там с середины сентября и вплоть до последней волны столкновений. Другой сириец, связанный с повстанческими группами, тоже оценил число боевиков в несколько сотен. Десятки уже вернулись домой, напуганные ожесточенными боями, добавил он.

По словам турецких официальных лиц, после июльских столкновений Анкара провела в Азербайджане двухнедельные наземные и воздушные военные учения и поставила азербайджанскому правительству боевые дроны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что турецкие самолеты обеспечили вооруженным силам его страны преимущество в боевых действиях в Нагорном Карабахе.

Турция и раньше привлекала сирийских боевиков на свою сторону для достижения внешнеполитических целей. Согласно июньскому отчету министерства обороны США , ранее в этом году Анкара бросила порядка 5 тысяч сирийских боевиков на поддержку международно признанного правительства в гражданской войне в Ливии.

Отправкой сирийцев и переброской собственных солдат Турция упрочила свое влияние на переговорах об исходе конфликта в богатой нефтью североафриканской стране. Но при этом Анкара вступила в противоречие с Россией и рядом арабских государств, которые поддержали противников признанного ООН правительства в Триполи.

Москва и Анкара, ранее занявшие противоположные позиции в сирийском конфликте, обе претендуют на роль регионального посредника, а для достижения своих целей использует наемников. Однако настырность Турции по вопросу Нагорного Карабаха Москва восприняла как вторжение в регион, который привыкла считать прочно «своим».

Сирийский повстанец, которому предъявлено обвинение в составлении списков с личными данными бойцов, завербованных на войну в Нагорном Карабахе, сообщил, что многие соблазнились ежемесячными зарплатами до 2000 долларов — для разрушенной войной сирийской экономики это значительная сумма.

«Вербовка в Ливию или Азербайджан стала нормой», — сказал боец, добавив, что какое-то время сам об этом подумывал, потому что его семья едва сводит концы с концами.

«Людям все равно, за кого и с кем воевать, теперь единственное, о чем все спрашивают, — это деньги, — сказал он. — Они поедут туда, где платят».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган похвалил сирийцев, сражающихся в Ливии под наблюдением турецких военных советников. «Это наши братья, и для них это единение — честь, — сказал он в феврале. — В этих поездках [в Ливию] для них есть духовное измерение».

По словам европейских и ливийских чиновников, в поддержку своему фавориту в ливийской войне Халифе Хафтара Москва отправила частных военных подрядчиков из России, а также сирийских ополченцев.

Турция с первых дней сирийской войны поддерживала повстанцев, сражающихся с режимом президента Башара Асада , и в какой-то момент вместе с США даже проводила программу по их обучению и оснащению.

И когда США и другие западные и арабские союзники отозвали поддержку повстанцев, чьи позиции пошатнулись, Турция осталась их последним благодетелем. Она по-прежнему выплачивает зарплату бойцам из различных повстанческих группировок, объединенных под эгидой так называемой Национальной армии.

«Никто, кроме Турции, нас не поддерживает, — сказал один из повстанческих командиров. — Раз Турция помогала нам и поддержала нас в Сирии, почему бы нам не поддержать ее и не помочь ей в другом месте?»

В прошлом месяце 38-летний сирийский повстанец вызвался воевать за Азербайджан, купившись на обещанную месячную зарплату в 1500 долларов.

«Нас шлют на смерть, — сказал мужчина. — Но нам нужно заработать на кусок хлеба нашим семьям».

Повстанец сообщил, что ждет отправки в Нагорный Карабах. Для этого он перейдет границу в Турцию, откуда бойцов возят в Азербайджан чартерными рейсами.

Один сириец, долгое время работавший с повстанческими группировками и напрямую общавшийся с двумя сородичами, воюющими в Азербайджане, сказал c их слов, что потери среди сирийских боевиков стремительно растут.

«Они говорят, это сущий ад, — сказал он, добавив, что около 200 человек уже попросились обратно. — Те, кто туда поехал и до сих пор не убит и не ранен, — исключение. Многие бойцы уже хотят вернуться».

Чиновники с обеих сторон назвали конфликт чрезвычайно ожесточенным: от артобстрелов и авиаударов страдают мирные жители, а солдаты прячутся в грязных окопах, напоминающих Первую мировую.

Армения заявила, что на сегодняшний день в ходе боевых действий потеряла убитыми 429 солдат. Азербайджан о потерях не сообщал.

Во вторник официальные лица Нагорного Карабаха сообщили, что азербайджанские силы бомбили гражданские сооружения. Правительство Азербайджана заявило, что Гянджа, второй по величине город страны, подверглась нападению во второй раз. Министерство обороны Азербайджана подчеркнуло, что азербайджанские войска соблюдают перемирие.