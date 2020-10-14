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В Ереване сообщили, что подразделения ПВО в Карабахе уничтожили азербайджанский штурмовик 

ТАСС 48 минут назад
В Ереване сообщили об уничтожении Су-25
Фото: РИА Новости
Подразделения ПВО армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) уничтожили штурмовик Су-25 ВВС Азербайджана. Об этом в среду на своей странице в Facebookсообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"Подразделения ПВО Армии обороны Карабаха сбили штурмовик противника Су-25", — написала она.

В результате состоявшихся в Москве по инициативе российской стороны консультаций Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня с 11:00 мск 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.
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Армия , Шушан Степанян , Министерство обороны , Азербайджан , Ереван
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