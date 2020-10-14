В Ереване сообщили об уничтожении Су-25

Подразделения ПВО армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) уничтожили штурмовик Су-25 ВВС Азербайджана. Об этом в среду на своей странице в Facebookсообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
"Подразделения ПВО Армии обороны Карабаха сбили штурмовик противника Су-25", — написала она.
В результате состоявшихся в Москве по инициативе российской стороны консультаций Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня с 11:00 мск 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.