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Sohu: у Японии есть возможность отсрочить свой разгром в случае войны с Россией из-за Курил 

Аргументы Недели 53 минуты назад
У Японии есть возможность отсрочить собственный разгром в случае вооруженного конфликта с Российской Федерацией из-за Курильских островов, которые в Токио считают своими территориями. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.
Как пишет портал Sohu, военная мощь Москвы очевидна, шансы японской стороны в гипотетическом столкновении равны нулю, однако у нее есть возможность отсрочить поражение. Она реализуется, если Токио, обладающий сильным флотом, переведет противостояние с Россией на море и без применения ядерного оружия.
В случае претворения в жизнь данного сценария Япония продержится чуть дольше, но едва ли стране удастся избежать итогового фиаско, отмечается в процитированной публикации.
Японцы возмутились развитию южных Курил
Ранее в среду сообщалось, что Алексей Журавко, бывший представитель Верховной Рады, призвал Москву атаковать расположенные на Украине «нелегальные» базы НАТО.
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Комментарии 2
Армия , Видео , Алексей Журавко , Верховная Рада , НАТО , Москва , Япония
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