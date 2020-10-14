Японии есть возможность отсрочить собственный разгром в случае вооруженного конфликта с Российской Федерацией из-за Курильских островов, которые в Токио считают своими территориями. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Как пишет портал Sohu, военная мощь Москвы очевидна, шансы японской стороны в гипотетическом столкновении равны нулю, однако у нее есть возможность отсрочить поражение. Она реализуется, если Токио, обладающий сильным флотом, переведет противостояние с Россией на море и без применения ядерного оружия.

В случае претворения в жизнь данного сценария Япония продержится чуть дольше, но едва ли стране удастся избежать итогового фиаско, отмечается в процитированной публикации.