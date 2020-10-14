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Появилось видео прохождения «Четырех стихий»

Вадим Дроздов
36 минут назад
13 октября на полигоне Раевский под Новороссийском бойцы ВДВ прошли полосу препятствий "Четыре стихии". Полоса уникальна по своей сути. Препятствия, ее составляющие, позволяют тренирующимся выполнить в учебных условиях переправу через горную реку, проход в проволочных заграждениях, преодолеть бурелом, параллельные траншеи, стену с проломами, а также пройти через огненную деревню и коллектор в противогазах. С 2020-го года полигон Раевский введен в эксплуатацию, а гвардейцы-десантники приступили к освоению новых учебных объектов.
Армия,Видео,Новороссийск,
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