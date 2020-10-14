Появилось видео прохождения «Четырех стихий»

13 октября на полигоне Раевский под Новороссийском
бойцы ВДВ прошли полосу препятствий "Четыре стихии". Полоса уникальна по своей сути. Препятствия, ее составляющие, позволяют тренирующимся выполнить в учебных условиях переправу через горную реку, проход в проволочных заграждениях, преодолеть бурелом, параллельные траншеи, стену с проломами, а также пройти через огненную деревню и коллектор в противогазах. С 2020-го года полигон Раевский введен в эксплуатацию, а гвардейцы-десантники приступили к освоению новых учебных объектов.