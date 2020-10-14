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Биллингсли назвал Россию «серийным нарушителем договоров» 

Газета.Ru и ещё 41 28 минут назад
Россию обозвали «серийным нарушителем договоров»
Фото: ТАСС
Специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал Россию "серийным нарушителем договоров". Об этом он заявил в ходе видеоконференции.

"Если мы что-то знаем о России, так это то, что она серийный нарушитель договоров", — отметил Биллингсли.

Он подчеркнул, что, при достижении договоренности с Россией по контролю над вооружениями, соглашению потребуется серьезная верификация.
Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей системе контроля над вооружениями.
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Армия , В мире , Продлить жизнь , Маршалл Биллингсли , США
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