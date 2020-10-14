Россию обозвали «серийным нарушителем договоров»

Специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал Россию "серийным нарушителем договоров". Об этом он заявил в ходе видеоконференции.

"Если мы что-то знаем о России, так это то, что она серийный нарушитель договоров", — отметил Биллингсли.

Он подчеркнул, что, при достижении договоренности с Россией по контролю над вооружениями, соглашению потребуется серьезная верификация.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей системе контроля над вооружениями.