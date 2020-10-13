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Маневры стратегических ракетоносцев попали на видео 

Алевтина Жаркова 22 минуты назад
В Саратовской области стратегические ракетоносцы совершили полеты в рамках контрольной проверки по итогам летнего периода обучения. Видеозапись публикует Министерство обороны России.
Экипажи Ту-160 и Ту-95МС поднялись в небо и отработали слаженность действий в условиях нештатных ситуаций. В оборонном ведомстве сообщили, что во время маневров летчики отработали дозаправку в воздухе, полеты строем на малых интервалах и дистанциях, а также условные пуски крылатых ракет.
Ранее, в ходе учений в августе, экипажи российских бомбардировщиков тренировали навык перебазирования летательных аппаратов на оперативные аэродромы и боевое применение авиационных средств поражения.
Армия , Видео , Войска , Министерство обороны , Саратовская Область
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