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Азербайджан заявил об обстреле четырех районов армянскими ВС

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад
Азербайджанское министерство обороны заявило, что армянские вооруженные силы обстреливают четыре района страны вблизи Нагорного Карабаха.
Азербайджан заявил об обстреле армянскими ВС
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Армянские вооруженные силы, грубо нарушая режим гуманитарного перемирия, обстреливают территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского районов», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы МО Азербайджана.
В отдельном сообщении ведомство сообщило, что обстрелу армянских ВС также подвергся Агджабединский район.
Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. В конце прошлой недели Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня. Позднее стороны обвинили друг друга в нарушении договренностей. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.
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