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В Степанакерте нашли почти 700 неразорвавшихся снарядов 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
В Степанакерте нашли почти 700 неразорвавшихся снарядов
Фото: РИА Новости
C начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе в Степанакерте были обнаружены почти 700 неразорвавшихся снарядов. Об этом 13 октября сообщили в инфоцентре непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республики Арцах), пишет РИА Новости.
Саперные группы департамента спасательных сил нашли 673 ракетных, ударных и кассетных боеприпаса. В основном снаряды были турецкого и израильского производства, отмечают в НКР. Неразорвавшиеся боеприпасы были перевезены в безопасное место и уничтожены.
Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях. Спустя почти две недели, 9 октября, министры иностранных дел двух стран провели в Москве переговоры при посредничестве России.
10 октября в 12:00 было объявлено перемирие, но противники обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.
В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война.
В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР заключили перемирие. Однако военные действия периодически возобновляются.
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Армия , Кавказ , Война, Карабах , РИА Новости
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