Воздушный «бой» из кабины МиГ-31 попал на видео 

Военным ведомством было опубликовано видео учебного воздушного боя в стратосфере из кабины истребителя МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота. По легенде учений истребитель вел бой с условным противником на высоте 20 километров на границе с космосом. МиГ-31 успешно выполнил поставленную задачу, не прибегая к помощи наземных средств противовоздушной обороны.
МиГ-31 — это российский двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Разработан в ОКБ-155 (ныне АО «РСК „МиГ“) на базе МиГ-25 в 1970-х годах. Первый советский боевой самолёт четвёртого поколения. МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах.