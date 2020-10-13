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Опубликовано видео со стрельб гранатометчиков ВВО 

Вадим Дроздов 16 минут назад
12 октября прошла практическая часть обучения гранатометчиков общевойсковой армии Восточного военного округа. Для проверки уровня подготовки военнослужащих используются нестандартные мишени, имитирующие джихад-мобили, современные танки и различную бронетехнику, перемещающуюся по полигону. Ключевой навык гранатометчика — это умение поражать цель первым выстрелом. Для успешного выполнения боевой задачи гранатометчик должен в совершенстве знать вверенное ему оружие, владеть приемами стрельбы из него, умело выбирать и маскировать свою основную и запасную позиции, готовить данные для стрельбы, определять вид боезапаса, открывать огонь на поражение наиболее важных и опасных целей, оценивать результаты огня, следить за расходованием боеприпасов, держать постоянную связь с командиром отделения, поддерживать огнем действия мотострелков.
Армия , Видео
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