Опубликовано видео со стрельб гранатометчиков ВВО 

12 октября прошла практическая часть обучения гранатометчиков общевойсковой армии Восточного военного округа. Для проверки уровня подготовки военнослужащих используются нестандартные мишени, имитирующие джихад-мобили, современные танки и различную бронетехнику, перемещающуюся по полигону. Ключевой навык гранатометчика — это умение поражать цель первым выстрелом. Для успешного выполнения боевой задачи гранатометчик должен в совершенстве знать вверенное ему оружие, владеть приемами стрельбы из него, умело выбирать и маскировать свою основную и запасную позиции, готовить данные для стрельбы, определять вид боезапаса, открывать огонь на поражение наиболее важных и опасных целей, оценивать результаты огня, следить за расходованием боеприпасов, держать постоянную связь с командиром отделения, поддерживать огнем действия мотострелков.