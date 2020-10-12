Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

На учениях «Кавказ-2020» впервые применили новейшую огнеметную систему 

РИА Новости 54 минуты назад
На учениях впервые применили новейшую огнеметную систему
Фото: РИА Новости
На стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020" российские военные успешно провели эксперимент по боевому применению соединений нового типа, а также впервые применили тяжелую огнеметную систему, сообщил министр обороны Сергей Шойгу, подводя итоги маневров.

"Совместные действия отдельной десантно-штурмовой бригады и бригады армейской авиации значительно повысили динамику и напор уничтожения противника", — сказал он.

По словам министра, на учениях ВДВ впервые десантировали из самолетов военно-транспортной авиации сразу десять боевых машин. А инженерные подразделения Южного военного округа "сорвали подход" резервов условного противника с помощью двухкилометрового огневого вала.

"В рамках основного этапа учения российские военнослужащие впервые применили новейшую тяжелую огнеметную систему "ТОС-2", — добавил Шойгу.

Кроме того, участники учений отработали наиболее эффективные способы уничтожения "джихад-мобилей", которые подсказал опыт, полученный в Сирии.
Всего в "Кавказе-2020" участвовало почти 79,5 тысяч военнослужащих, около 250 танков, 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 200 артиллерийских и реактивных систем залпового огня.
При этом, подчеркнул Шойгу, соблюдались все требования Венского документа 2011 года к численности военнослужащих и военной техники на учениях.
По его словам, это подтвердили инспекторы из Германии и Дании, а также совместные миссии Германии, Румынии и Франции, которые работали в рамках Договора по открытому небу.
Видео дня. Сын офицера КГБ и олигарха захотел стать «лордом Московским»
Последние новости
Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек Семья в Кузбассе похоронила "живого дедушку" с коронавирусом Семья в Кузбассе похоронила "живого дедушку" с коронавирусом В Афинах напали на Михаила Саакашвили В Афинах напали на Михаила Саакашвили
Комментарии 16
Армия , Сергей Шойгу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дацик освобожден досрочно
Дацик освобожден досрочно
Найденная школьница из Богородицка попала на видео
Найденная школьница из Богородицка попала на видео
Газманов обратился к Путину
Газманов обратился к Путину
Что стало с телеведущим 90-х Валдисом Пельшем
Что стало с телеведущим 90-х Валдисом Пельшем
Видео
Опубликовано видео уничтожения азербайджанского самолета
00:26
Опубликовано видео уничтожения азербайджанского самолета
Девушка пришла на работу к бойфренду в свадебном платье и попала на видео
00:17
Девушка пришла на работу к бойфренду в свадебном платье и попала на видео
Опубликовано видео обстрела полицейского участка в пригороде Парижа
00:54
Опубликовано видео обстрела полицейского участка в пригороде Парижа
Погоня силовиков с автоматами за протестующими в Минске попала на видео
00:41
Погоня силовиков с автоматами за протестующими в Минске попала на видео
Ким Чен Ын прослезился и попал на видео
02:41
Ким Чен Ын прослезился и попал на видео
Появилось видео избиения Саакашвили в Европе
01:16
Появилось видео избиения Саакашвили в Европе
Происшествия В мире
Вода в Москве-реке стала ярко-зеленой
00:12
Вода в Москве-реке стала ярко-зеленой
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео пожара на рынке в Ростовской области
00:21
Опубликовано видео пожара на рынке в Ростовской области
Происшествия Пожары
11-летний американский школьник угнал автобус
00:42
11-летний американский школьник угнал автобус
Происшествия В мире
Полицейский придавил горло ногой укравшей носки девочке
01:00
Полицейский придавил горло ногой укравшей носки девочке
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение