На учениях впервые применили новейшую огнеметную систему

На стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020" российские военные успешно провели эксперимент по боевому применению соединений нового типа, а также впервые применили тяжелую огнеметную систему, сообщил министр обороны Сергей Шойгу , подводя итоги маневров.

"Совместные действия отдельной десантно-штурмовой бригады и бригады армейской авиации значительно повысили динамику и напор уничтожения противника", — сказал он.

По словам министра, на учениях ВДВ впервые десантировали из самолетов военно-транспортной авиации сразу десять боевых машин. А инженерные подразделения Южного военного округа "сорвали подход" резервов условного противника с помощью двухкилометрового огневого вала.

"В рамках основного этапа учения российские военнослужащие впервые применили новейшую тяжелую огнеметную систему "ТОС-2", — добавил Шойгу.

Кроме того, участники учений отработали наиболее эффективные способы уничтожения "джихад-мобилей", которые подсказал опыт, полученный в Сирии.

Всего в "Кавказе-2020" участвовало почти 79,5 тысяч военнослужащих, около 250 танков, 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 200 артиллерийских и реактивных систем залпового огня.

При этом, подчеркнул Шойгу, соблюдались все требования Венского документа 2011 года к численности военнослужащих и военной техники на учениях.

По его словам, это подтвердили инспекторы из Германии и Дании, а также совместные миссии Германии, Румынии и Франции, которые работали в рамках Договора по открытому небу.