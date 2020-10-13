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Акар отметил, что своими действиями Ереван нарушает введенный режим прекращения огня. Он добавил, что Баку не будет ждать решения проблемы Нагорного Карабаха еще 30 лет.

Помимо ситуации в Нагорном Карабахе министры также обсудили текущее положение дел в Сирии и Ливии.

Вспыхнувший из-за спорных территорий конфликт в Нагорном Карабахе вступил в новую фазу 27 сентября, когда начались активные боевые действия с применением артиллерии, авиации и бронетехники. После почти двух недель боев главы МИД Азербайджана и Армении встретились в Москве, и провели переговоры при посредничестве России. 10 октября стороны объявили перемирие, однако позже продолжили обвинять друг друга в нарушении введенного режима прекращения огня.