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Глава Минобороны Турции заявил Шойгу об армянской оккупации 

Lenta.ru и ещё 11 43 минуты назад
Армении следует прекратить атаковать гражданские поселения и покинуть оккупированные территории Азербайджана. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в ходе телефонного разговора со своим российской коллегой Сергеем Шойгу, пишет агентство Anadolu со ссылкой на турецкое оборонное ведомство.
Акар отметил, что своими действиями Ереван нарушает введенный режим прекращения огня. Он добавил, что Баку не будет ждать решения проблемы Нагорного Карабаха еще 30 лет.
Помимо ситуации в Нагорном Карабахе министры также обсудили текущее положение дел в Сирии и Ливии.
Вспыхнувший из-за спорных территорий конфликт в Нагорном Карабахе вступил в новую фазу 27 сентября, когда начались активные боевые действия с применением артиллерии, авиации и бронетехники. После почти двух недель боев главы МИД Азербайджана и Армении встретились в Москве, и провели переговоры при посредничестве России. 10 октября стороны объявили перемирие, однако позже продолжили обвинять друг друга в нарушении введенного режима прекращения огня.
В ходе конфликта Турция выступила на стороне Баку, что вызвало тревогу Еревана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что видит в действиях Анкары «исключительно позитивную» и «стабилизирующую» роль, однако в Армении политику страны сочли провокационной.
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Комментарии 2
Армия , Ближний Восток , Видео , В мире , Конфликты , Война в Сирии , Сергей Шойгу , Ильхам Алиев , Хулуси Акар , Министерство обороны , МИД , Азербайджан , Армения , Баку , Ереван , Турция
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