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Шойгу оценил действия войск на учениях «Кавказ-2020» 

Российская Газета и ещё 5 44 минуты назад
Шойгу оценил действия войск на учениях «Кавказ-2020»
Фото: РИА Новости
Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе учений группировка отработала на "отлично" при выполнении задач по разрешению вооруженных конфликтов, связанных с противодействием терроризму.
В коалиционную группировку вошли военнослужащие России, Армении, Беларуси, Китая, Мьянмы и Пакистана.
Шойгу отметил, что, несмотря на отдельные карантинные ограничения, армия продемонстрировала возросшие боевые возможности по нейтрализации угроз военной безопасности России.
Министр уточнил, что в ходе учений были соблюдены все требования Венского документа 2011 года. В этом документе оговаривается, численность военных и техники Сухопутных войск, ВМФ и ВВС в ходе учений, проводимых под единым командованием. Соблюдение венского протокола подтвердили инспекционные группы Германии и Дании, а также совместные миссии Германии, Румынии и Франции.

"Демонстрируя максимальную открытость, мы в инициативном порядке довели информацию об учениях до всех стран — участниц ОБСЕ и штаб-квартиры НАТО", — подчеркнул министр.

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Комментарии
Армия , Ближний Восток , Войска , Сергей Шойгу , ОБСЕ , НАТО , Армения , Китай , Бирма , Пакистан
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