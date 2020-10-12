КНДР показала очень похожую на С-400 систему ПВО

Безымянная зенитная система потерялась на фоне множества новинок, показанных на параде по случаю 75-летия КНДР . Там были представлены баллистическая ракета межконтинентальной дальности "Хвасон-15", новые танк, тактические ракетные и артиллерийские комплексы, обмундирование. Тем не менее новый дальний комплекс ПВО - внешне очень напоминающий российский С-400 "Триумф", - является одним из наиболее значимых дополнений к арсеналу Северной Кореи, считает MilitaryWatch.

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До сих пор флагманом ПВО страны были усовершенствованные российские системы С-300, приобретенные на рубеже веков, и комплекс ПВО Pyongae-5 собственной разработки. Последний поступил на вооружение в 2016-17 годах, он использует мобильные пусковые установки с двумя ракетами и предположительно имеет дальность поражения 160-180 километров.

Показанная на параде новая система ПВО (ее название не разглашается), очень напоминает российский зенитный комплекс дальнего радиуса действия С-400 "Триумф". Вместе с ним показали мобильные радары, но неизвестно, использует ли корейская система внешние РЛС, работающие в различных диапазонах, как это делает С-400, или работает с более простой штатной системой обнаружения - как, например, американский Patriot. Также неясно, способны ли зенитные ракеты КНДР к двойному: тепловому и радиолокационному, - наведению.