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В Баку похоронили русского солдата 

News.ru 1 час назад
В Баку похоронили русского солдата
Фото: РИА Новости
В столице Азербайджана прошли похороны солдата, который был выходцем из России. Житель Баку с российскими корнями Денис Пронин погиб в боях в рамках конфликта в Нагорном Карабахе.

Денис записался на фронт добровольцем, потому что не мог смириться с несправедливостью, которая продолжалась около тридцати лет, и хотел быть причастным к освобождению Карабаха, — отмечает азербайджанский портал 1News.

Выходцу из России был 31 год.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Минобороны Азербайджана обвинили Армению в обстрелах Агдамского района в Нагорном Карабахе.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.
10 октября вступил в силу режим прекращения огня, о котором Баку и Ереван договорились в ходе встречи глав МИД в Москве. Однако вскоре республики обвинили друг друга в его нарушении.
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Комментарии
Армия , В мире , Война, Карабах
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