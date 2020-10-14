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Взрыв пятитонной бомбы при разминировании в Польше попал на видео

News.ruиещё 5
2 часа назад
Британскую сейсмическую бомбу времён Второй мировой войны обнаружили на дне судоходного канала на Балтике, при разминировании она взорвалась.
Бомба, найденная на дне судоходного канала на Балтике, при взрыве спровоцировала небольшое землетрясение, но никто не пострадал, так как разминирование проводилось в дистанционном режиме, без непосредственного присутствия водолазов, передаёт BBC.
Около 750 жителей были эвакуированы недалеко от портового города Свиноуйсьце перед операцией, никто из них не пострадал. По сообщению ВМС Польши, вероятность взрыва бомбы при разминировании составляла 50/50.
Королевские ВВС сбросили бомбу Tallboy в ходе налёта 1945 года, в результате которого был потоплен немецкий крейсер Lützow. Город Свиноуйсьце входил в состав Германии и назывался Свинемюнде.
Длина бомбы составляла около шести метров, она весила 5,4 тонны, из которых почти половина приходилась на взрывчатку.
Момент взрыва попал на видео.
Как писал NEWS.ru ранее, в общей сложности на военном складе в Рязанской области произошла детонация примерно двух тысяч снарядов.
Армия,Оружие,Видео,Балтийское море,Польша,
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