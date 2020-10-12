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В Ереване сообщили, что средства ПВО армии Карабаха поразили Су-25 ВВС Азербайджана 

ТАСС и ещё 8 8 минут назад
Армения сообщила об уничтожении Су-25
Фото: ТАСС
Средства ПВО армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) в понедельник поразили штурмовик Су-25 ВВС Азербайджана на северо-восточном направлении линии соприкосновения. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"Под прикрытием турецких истребителей F-16 азербайджанские ВВС задействовали вдоль границы штурмовые самолеты Су-25. Средства ПВО армии обороны Арцаха (непризнанная НКР) на северо-восточном направлении уничтожили одну единицу Су-25 противника", — отметила она.

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Армия , Конфликты , Война, Карабах , Шушан Степанян , Министерство обороны
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