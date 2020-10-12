Армения сообщила об уничтожении Су-25

Средства ПВО армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) в понедельник поразили штурмовик Су-25 ВВС Азербайджана на северо-восточном направлении линии соприкосновения. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
"Под прикрытием турецких истребителей F-16 азербайджанские ВВС задействовали вдоль границы штурмовые самолеты Су-25. Средства ПВО армии обороны Арцаха (непризнанная НКР) на северо-восточном направлении уничтожили одну единицу Су-25 противника", — отметила она.