Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

СМИ: Египет и Россия проведут в ближайшее время совместные учения в Черном море 

ТАСС 52 минуты назад
Египет и Россия проведут совместные учения в Черном море
Фото: РИА Новости
Подразделения ВМС Египта и ВМФ России приступят в ближайшее время к совместным учениям в Черном море. Об этом сообщил в субботу телеканал Al Arabiya.
Как проинформировал в свою очередь ТАСС египетский военный эксперт генерал-майор Гамаль Мазлюм, "египетские силы впервые участвуют в морских учениях вместе с российскими коллегами". "Египетские части пройдут в сторону Черного моря через международные транзитные проливы Босфор и Дарданеллы, — сказал он. — Маневры предусматривают отработку совместных боевых задач с применением современных тактик ведения боя". Учения, предусматривающие обмен опытом, проводятся в рамках военного сотрудничества между двумя государствами, отметил эксперт.

"Морские маневры в зависимости от времени и места их проведения являются своего рода сигналом для стран региона и международного сообщества, — отметил Мазлюм. — Их также можно рассматривать как ответ на попытки некоторых держав дестабилизировать регион, особенно Восточное Средиземноморье. Учения ВМС свидетельствуют о необходимости работы по снижению напряженности в регионе".

Пресс-служба Черноморского флота сообщила 8 октября, что в Новороссийске делегации ВМФ России и ВМС Египта провели трехдневную конференцию по подготовке совместных учений "Мост дружбы — 2020", которые состоятся до конца года. В ходе маневров корабли двух стран при поддержке авиации отработают защиту морских путей от различных угроз. Под руководством объединенного штаба учений российские и египетские моряки также проведут ракетные и артиллерийские стрельбы.
Видео дня. Россиянка полгода прятала младенца в шкафу
ТАСС: последние новости
Минобороны Армении сообщило об уничтожении двух беспилотников азербайджанских ВС Минобороны Армении сообщило об уничтожении двух беспилотников азербайджанских ВС Минобороны Армении сообщило об уничтожении подразделения азербайджанских ВС в Карабахе Минобороны Армении сообщило об уничтожении подразделения азербайджанских ВС в Карабахе Эрдоган и Столтенберг обсудили отношения между Турцией и НАТО, Сирию и Ливию Эрдоган и Столтенберг обсудили отношения между Турцией и НАТО, Сирию и Ливию
Комментарии 12
Армия , Африка , Войска , ИТАР-ТАСС , Египет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Антирекорд COVID-19 в России: эксперт нашел объяснение
Антирекорд COVID-19 в России: эксперт нашел объяснение
Лавров поговорил с главами МИД Армении и Азербайджана
Лавров поговорил с главами МИД Армении и Азербайджана
Переболевший COVID Трамп впервые появился на публике
Переболевший COVID Трамп впервые появился на публике
«Тут-то меня инфекция и клюнула»
«Тут-то меня инфекция и клюнула»
Видео
Агрессивная акула подплыла к серферу и попала на видео
01:40
Агрессивная акула подплыла к серферу и попала на видео
Змея в упаковке с брокколи попала на видео
00:15
Змея в упаковке с брокколи попала на видео
Ведущая прогноза погоды сорвала прямой эфир и попала на видео
01:11
Ведущая прогноза погоды сорвала прямой эфир и попала на видео
Толпы отдыхающих на пляжах Сочи в октябре попали на видео
00:23
Толпы отдыхающих на пляжах Сочи в октябре попали на видео
Опубликовано видео ДТП с участием автобуса и такси
00:26
Опубликовано видео ДТП с участием автобуса и такси
Пытавшаяся продать новорожденного ребенка мать попала на видео
00:22
Пытавшаяся продать новорожденного ребенка мать попала на видео
Происшествия
Косившие траву в снег коммунальщики в Сибири попали на видео
00:29
Косившие траву в снег коммунальщики в Сибири попали на видео
Общество
Любовница расчлененного рэпера рассказала о Картрайте
01:15
Любовница расчлененного рэпера рассказала о Картрайте
Шоу-бизнес Происшествия
В США назвали безумную идею «Роскосмоса»
В США назвали безумную идею «Роскосмоса»
Наука и техника
Мать полгода держала младенца в шкафу и морила голодом
00:35
Мать полгода держала младенца в шкафу и морила голодом
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение