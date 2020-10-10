Египет и Россия проведут совместные учения в Черном море

Подразделения ВМС Египта и ВМФ России приступят в ближайшее время к совместным учениям в Черном море. Об этом сообщил в субботу телеканал Al Arabiya.

Как проинформировал в свою очередь ТАСС египетский военный эксперт генерал-майор Гамаль Мазлюм, "египетские силы впервые участвуют в морских учениях вместе с российскими коллегами". "Египетские части пройдут в сторону Черного моря через международные транзитные проливы Босфор и Дарданеллы, — сказал он. — Маневры предусматривают отработку совместных боевых задач с применением современных тактик ведения боя". Учения, предусматривающие обмен опытом, проводятся в рамках военного сотрудничества между двумя государствами, отметил эксперт.

"Морские маневры в зависимости от времени и места их проведения являются своего рода сигналом для стран региона и международного сообщества, — отметил Мазлюм. — Их также можно рассматривать как ответ на попытки некоторых держав дестабилизировать регион, особенно Восточное Средиземноморье. Учения ВМС свидетельствуют о необходимости работы по снижению напряженности в регионе".

Пресс-служба Черноморского флота сообщила 8 октября, что в Новороссийске делегации ВМФ России и ВМС Египта провели трехдневную конференцию по подготовке совместных учений "Мост дружбы — 2020", которые состоятся до конца года. В ходе маневров корабли двух стран при поддержке авиации отработают защиту морских путей от различных угроз. Под руководством объединенного штаба учений российские и египетские моряки также проведут ракетные и артиллерийские стрельбы.