Генерал рассказал о «сваливании с высоты» Су-34

По его словам, на больших высотах, в отличие от малых и средних, «надо очень точно рассчитывать инерцию». «Но если дать вправо или влево сверх определенной нормы, то на выводе потребуются большие усилия, которых может не хватить, и самолет свалится с высоты», — сказал пилот.