Российские С-400 и С-300 доработают

Минобороны России решило доработать системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф» и С-300 «Фаворит», пишут «Известия», ссылаясь на источники в военном ведомстве.

Фото: Минобороны РФ / ТАСС Минобороны РФ / ТАСС

Согласно газете, после доработки данных комплексов соответствующие пусковые установки смогут поражать цели одновременно как сверхдальнобойными ракетами, так и ближнего действия. Выбор ракет, как пишет газета, будет происходить в соответствии с тактической обстановкой.

«Такая система нужна, чтобы не тратить дорогостоящие боеприпасы на менее важные цели», — сказал экс-замглавкома Военно-воздушных сил (ВВС) по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ Айтеч Бижев.

В октябре журнал The National Interest написал, что Великобритания могла научиться «блокировать» работу российских зенитных ракетных систем (ЗРС) C-400 «Триумф». Согласно аизданию, Королевские военно-воздушные силы и Королевский военно-морской флот Великобритании увеличили количество патрулирований вблизи российских границ, где расположены C-400 «Триумф». Издание отмечает, что британские военные могли найти «дыры» в противовоздушной обороне (ПВО), создаваемой данными ЗРС.