США вооружат Финляндию

Соединенные Штаты планируют поставить Финляндии истребители-бомбардировщики F-35 и F/A-18E/F, а также боеприпасы к ним на общую сумму $27,2 млрд Об этом сообщили в пятницу Госдепартамент США и профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между вооруженными силами США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

Согласно изложенной властями США информации, речь идет прежде всего о 64 истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35 и о 50 самолетах F/A-18E/F. Кроме того, в рамках новых контрактов предполагается передача Финляндии двигателей и различных запчастей к этой боевой технике, ракетно-бомбового вооружения, включая высокоточное. Сделка по F-35 оценивается в $12,5 млрд, по F/A-18E/F — в $14,7 млрд

Разрешение на выполнение нынешней договоренности между Вашингтоном и Хельсинки, которое, в соответствии с национальным законодательством, выдает Госдепартамент США , получено. Американская администрация уже официально уведомила Конгресс США о принятом ею решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этих новых соглашений и их возможное блокирование. Однако можно быть почти полностью уверенным в том, что Конгресс даст зеленый свет реализации этих договоренностей с Финляндией.