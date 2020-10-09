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США планируют продать Финляндии истребители F-35 и F/A-18E/F на $27,2 млрд 

ТАСС и ещё 2 55 минут назад
США вооружат Финляндию
Фото: Reuters
Соединенные Штаты планируют поставить Финляндии истребители-бомбардировщики F-35 и F/A-18E/F, а также боеприпасы к ним на общую сумму $27,2 млрд Об этом сообщили в пятницу Госдепартамент США и профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между вооруженными силами США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.
Согласно изложенной властями США информации, речь идет прежде всего о 64 истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35 и о 50 самолетах F/A-18E/F. Кроме того, в рамках новых контрактов предполагается передача Финляндии двигателей и различных запчастей к этой боевой технике, ракетно-бомбового вооружения, включая высокоточное. Сделка по F-35 оценивается в $12,5 млрд, по F/A-18E/F — в $14,7 млрд
Разрешение на выполнение нынешней договоренности между Вашингтоном и Хельсинки, которое, в соответствии с национальным законодательством, выдает Госдепартамент США, получено. Американская администрация уже официально уведомила Конгресс США о принятом ею решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этих новых соглашений и их возможное блокирование. Однако можно быть почти полностью уверенным в том, что Конгресс даст зеленый свет реализации этих договоренностей с Финляндией.
С точки зрения американского правительства, выполнение контрактов отвечает интересам "внешней политики и национальной безопасности США". Сделки "не изменят базовый военный баланс в регионе", утверждают Госдепартамент США и Пентагон.
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Армия , Пентагон , Госдеп США , Конгресс США , США , Финляндия
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