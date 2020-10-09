«Красуха-4» не пустила самолет ВВС США к военной базе РФ 

Американский разведывательный самолет при попытке подлететь к российской военной базе в Гюмри столкнулся с атакой системы радиоэлектронной борьбы «Красуха-4». Об этом пишет «Свободная пресса».

По данным издания, в результате действия мощной системы радиоэлектронного подавления и постановки помех разведывательный самолет ВВС США CL-600 ARTEMIS отклонился на несколько десятков километров.

При этом ранее эксперты китайского издания Sohu отмечали, что комплекс «Красуха-4» «способен вторгнуться в электронику соперника, а в некоторых случаях уничтожить транзистор», так что в данном случае американский самолёт-шпион только попугали, подчеркивается в статье.

«Армии Соединенных Штатов никогда не доводилось воевать в условиях подавления радиоэлектронных средств на протяжении нескольких десятилетий. Поэтому американцы понятия не имеют, как в таких ситуациях действовать», — считает военный обозреватель Владислав Шурыгин.

Он также напомнил, что станция РЭБ не работает в круглосуточном режиме, ее воздействие кратковременно.

«Если самолёт авиаразведки США действительно опасно приблизился к расположению российской военной базы в Гюмри, то его вначале засекли, а потом уже «выстрелила» «Красуха-4», ослепив на время аппаратуру», — пояснил он.

«Рамблер» писал, что ранее вооруженные силы США потеряли два беспилотных летательных аппарата MQ-9 Reaper («Жнец») в Сирии из-за белорусской станция РЭБ с БПЛА «Гроза-С».