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Азербайджан показал, как уничтожает армянских военных. Видео 

Ura.Ru 12 минут назад
Министерство обороны Азербайджана опубликовало кадры масштабного уничтожения армянской военной техники. Видео ударов по машинам и военным опубликованы на официальном YouTube-канале ведомства.
«На записях продемонстрированы ракетные и артиллерийские удары, которые корректировались посредством беспилотных летательных аппаратов», — поясняют ситуацию «Аргументы недели». В СМИ подчеркнули, что беспилотники, которыми пользуются ВС Азербайджана были произведены в Турции и Израиле.
Назван худший сценарий войны в Карабахе
Военные уточнили, что азербайджанские солдаты во время наступления успели захватить окопы армянской стороны. Местное Минобороны утверждает, что у Азербайджан берет верх в противостоянии.
Военные действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября после взаимных обвинений Армении и Азербайджана в нападениях. Премьер-министр Армении уже назвал условие, при котором бои будут остановлены.
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Армия , Видео , В мире , Война, Карабах , Министерство обороны , Азербайджан
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