Азербайджан показал, как уничтожает армянских военных

Министерство обороны Азербайджана опубликовало кадры масштабного уничтожения армянской военной техники. Видео ударов по машинам и военным опубликованы на официальном YouTube-канале ведомства.

«На записях продемонстрированы ракетные и артиллерийские удары, которые корректировались посредством беспилотных летательных аппаратов», — поясняют ситуацию «Аргументы недели». В СМИ подчеркнули, что беспилотники, которыми пользуются ВС Азербайджана были произведены в Турции и Израиле.

Военные уточнили, что азербайджанские солдаты во время наступления успели захватить окопы армянской стороны. Местное Минобороны утверждает, что у Азербайджан берет верх в противостоянии.

Военные действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября после взаимных обвинений Армении и Азербайджана в нападениях. Премьер-министр Армении уже назвал условие, при котором бои будут остановлены.