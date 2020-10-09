The National Interest (США): американский спецназ готовится к войне с Россией или Китаем 

В прошлом месяце силы специальных операций (SOF) США Украины приняли участие в учениях под названием Fiction Urchin, проходивших а рамках международных учений, в которых участвовали десять стран-союзников и партнеров. В этих учениях принимали участие операторы-инструкторы, проводившие тренировки по спуску-подъему на канате — отработку обычных рутинных действий, которые принято ожидать от наших спецподразделений.

Но вполне возможно, что эти времена подходят к концу.

На протяжении почти двадцати лет силы специального назначения США занимались борьбой с терроризмом и повстанческими выступлениями, но теперь они должны переосмыслить способы реагирования на меняющиеся угрозы XXI века, включая потенциальный конфликт с другими великими державами — с четкой ориентацией на Россию или Китай . Как сообщает независимое интернет-издание «Милитари Таймс» (The MilitaryTimes), ранее в этом месяце на ежегодной конференции Национальной оборонно-промышленной ассоциации по специальным операциям и конфликтам низкой интенсивности (SO/LIC) представители высшего руководства, командования и военных теоретиков Сил специального назначения США решали актуальные задачи, стоящие перед меняющимся миром.

Хотя спецназовский оператор-инструктор по скоростному спуску-подъему по веревке в ближайшее время вряд ли уйдет, роли могут быть значительно расширены — за счет команд, включающих хакеров и специалистов, обладающих языковыми и мыслительными навыками, и, возможно, даже в сочетании с автоматическими боевыми помощниками дронами.

Противодействие Китаю и России

В последние двадцать лет во время продолжающейся войны с терроризмом операторы спецназа были вынуждены использовать очень грубую тактику, но соперничество великих держав с Китаем и Россией может быть очень разным, поскольку Китай ведет кибер-и экономические войны, а Россия проводит дезинформационные кампании.

Исполняющий обязанности помощника министра обороны по по специальным операциям и конфликтам низкой интенсивности Эзра Коэн (Ezra Cohen) заявил на недавней конференции, что Пентагон должен переключиться к соперничеству конкуренции великих держав, но при не совсем отказываться от своих действий, ориентированных на сдерживание и конфликты высокого уровня. Многие нерегулярные военные учения и практические действия, использовавшиеся в течение последних двух десятилетий, останутся весьма актуальными, хотя и измененными в соответствии с новой политической обстановкой в мире.

«Мы должны адаптировать и официально внедрить эти навыки таким образом, чтобы противодействовать стратегиям наших противников и изменить условия соперничества в нашу пользу», — объяснил Коэн.

«Более того, наши противники доказали, что нерегулярная деятельность может превентивно создавать условия в своих интересах, и делать все это на уровне ниже порога, при котором мы, вероятно, предпримем ответные действия с использованием обычных сил и средств», — добавил он.

Кроме того, американские вооруженные силы должны учитывать уроки, извлеченные за последние 75 лет, и признать так называемый «нерегулярный характер» конфликтов, в которые они вступают. Коэн отметил: «Наша доктрина, материально-техническое обеспечение и подготовка к конфликту слишком ориентированы на осуществление сдерживания путем устрашения или победу в масштабной войне с применением обычных вооружений, когда простая реальность такова, что современная война трактуется далеко не так однозначно.

Испытательный полигон для инноваций

Чтобы решить эти задачи, командование специальных операций США (SOCOM), которое исторически служило испытательным полигоном для инноваций, должно продолжать апробировать новые технологии до того как в случае начала конфликта придется использовать непроверенные тактику, методы и порядок действий.

Это может предусматривать широкое внедрение технологий, включая искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение, и SOCOM уже пополнил личный состав Объединенного центра искусственного интеллекта минобороны США несколькими специалистами по ИИ-программированию.

Необходимо начинать преобразование сил специального назначения, которые будут использоваться в будущем, заявил Коэн.

»Силы специального назначения в том виде, в каком они существуют сегодня, не соответствуют нашему более широкому обществу, что должно заставить всех нас задуматься. Получению доступа ко всем слоям населения и их уникальным способностями и умениям мешают определенные барьеры, в результате чего наши формирования лишены необходимых специалистов, — добавил он. — Для борьбы за влияние и легитимность потребуются люди с различными точками зрения и новыми идеями, которые найдут отклик в соответствующих аудиториях. Это особенно актуально сегодня, когда минобороны пытается координировать и интегрировать свои операции в информационную среду и направить их против иностранной пропаганды и дезинформации».