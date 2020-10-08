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«Ракету перехватить невозможно»: Россия напугала японцев 

Вероника Полынина 18 минут назад
Интернет-пользователи из Японии прокомментировали новость об успешном испытании российской гиперзвуковой ракеты «Циркон». Реакцию японцев собрало собрали «ИноСМИ».

«Объявлено об успешном испытании в России гиперзвуковой ракеты. Есть и четкое видео. Ну что же, этот «начальник армии белых медведей» становится все более опасным! Ракету-то перехватить невозможно!», «Мир на планете становится все более недостижимым. Хватит нам пребывать в мечтах. Лучше усиливать свою военную мощь! А то опоздаем!», «Остается сбивать эти „Цирконы“ виртуальными пушками shock canon из детских компьютерных стрелялок!», «Ничего себе — 8 Махов! Это 2,7 километра в секунду! Из Токио в Осаку за 3 минуты!».

В свою очередь, японское издание NHK отмечает, что существующие системы противоракетной обороны практически не могут противостоять гиперзвуковым ракетам. По мнению издания, для России ракета «Циркон» будет эффективным средством сдерживания США, занятых созданием системой ПРО в мировых масштабах.
Военный эксперт оценил возможности новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Как писал «Рамблер», накануне стало известно, что Вооруженные силы России впервые выполнили стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон». Пуск был осуществлен фрегатом «Адмирал Горшков» из акватории Белого моря по цели, расположенной в Баренцевом море. Ракета попала в цель. Дальность ее полета составила 450 километров, время — 4,5 минуты, максимальная высота — 28 километров, скорость — более 8 Махов.
Комментарии 17
Армия , Видео , InoSMI.Ru , Япония
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