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В Армении опровергли данные о перемирии в Карабахе 

ТАСС 33 минуты назад
В Армении опровергли данные о перемирии в Карабахе
Фото: Reuters
Информация, распространяемая в армянских и зарубежных СМИ, о том, что между сторонами конфликта вокруг Нагорного Карабаха достигнута договоренность о прекращении огня, не соответствует действительности. Об этом в четверг сообщает единый Информцентр при кабмине Армении.

"Распространяемая в отечественных и зарубежных СМИ информация о достигнутой сторонами конфликта договоренности о прекращении огня с 8 октября не соответствует действительности", — говорится в сообщении Информцентра.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.
Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
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Комментарии
Армия , Война, Карабах , Армения
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