В Армении опровергли данные о перемирии в Карабахе 

Информация, распространяемая в армянских и зарубежных СМИ, о том, что между сторонами конфликта вокруг Нагорного Карабаха достигнута договоренность о прекращении огня, не соответствует действительности. Об этом в четверг сообщает единый Информцентр при кабмине Армении

"Распространяемая в отечественных и зарубежных СМИ информация о достигнутой сторонами конфликта договоренности о прекращении огня с 8 октября не соответствует действительности", — говорится в сообщении Информцентра.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.