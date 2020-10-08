Беспилотник сбросил бомбу на Степанакерт

Беспилотник сбросил бомбу в центре столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерта, передает корреспондент РИА Новости.

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Сначала он долго кружил над центром с характерным звуком, карабахские военные обстреляли его и попытались сбить. После этого беспилотник зашел на цель и сбросил бомбу. Куда она попала, пока неизвестно.

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.

Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

На армяно-азербайджанской границе идут вооружённые столкновения. Обстрелы в Товузском районе начались 12 июля и продолжались всю ночь. Есть сообщения о погибших. Военные ведомства обеих стран обвиняют друг друга в начале конфликта и представляют противоположные версии произошедшего.