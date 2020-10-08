США разрабатывают боевые дроны-помощники

Командование ВВС США в рамках программы «Skyborg» заключило контракт с четырьмя компаниями на поставку сравнительно недорогих дронов, которые станут беспилотными ведомыми для истребителей F-22 и F-35, что значительно расширит их боевые возможности.

Разговоры о подобных ведомых беспилотниках в Пентагоне ведутся уже почти 10 лет. Правда, кое-что за это время удалось сделать — в частности, создать для ВМФ палубные беспилотные заправщики. Однако основная масса БПЛА продолжают выполнять вспомогательные функции по наблюдению, разведке и целевой воздушной поддержке. Среди них знаменитые Predator и Reaper компании General Atomics.

Предполагается, что ведомые дроны будут летать в связке с экипажами пилотируемых истребителей под управлением искусственного интеллекта. ВВС США делает на них большую ставку, так как они стоят значительно меньше дорогостоящих F-22 и F-35. По условиям программы беспилотники будут оснащены современными системами вооружения.