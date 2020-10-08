Украина нашла возле Крыма место для кораблей НАТО

Украина может разрешить Британии построить базу ВМФ в Николаевской области. Для войск НАТО это удобный район для шпионажа за Россией , в качестве места для базирования авиации и флота и плацдарма для возможного удара по России. Кроме того, Лондон готов предоставить Киеву кредит на строительство военных катеров. Чем еще опасно появление базы НАТО в непосредственной близости от Крыма

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не против размещения на своей территории – а именно в Николаевской области – английских солдат на постоянной основе. «Если они там десантируются и останутся, мы тоже не будем возражать. С первого дня российской агрессии Британия была рядом и оказывала практическую поддержку, и не только в военном плане», – сказал Кулеба BBC.

Министр имел в виду 450 английских десантников, еще в сентябре с вооружением и техникой прибывших в Николаевскую область для учений «Объединенные усилия – 2020». По данным ТАСС, это крупнейшие для Украины маневры с иностранным участием за последние 20 лет.

«Киев просто дразнит Москву. Это наглое заявление призвано ее спровоцировать, – предположил в интервью газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. – После таких высказываний чего стоят все уверения Запада о том, что его действия на территории Украины не направлены против России? Ни для кого не секрет, что размещение там баз НАТО – это для России «красная линия».

Стоит отметить, что Великобритания действительно в последнее время и впрямь быстро расширяет свои связи с Украиной. В прошлом году она инвестировала в экономику Украины около двух миллиардов долларов и вошла в топ-3 инвесторов страны. Собственно, само интервью Кулебы предшествовало визиту в Лондон, который в среду начинает президент Владимир Зеленский . С премьер-министром Борисом Джонсоном он планирует, в частности, заключить соглашение о стратегическом партнерстве, а также меморандум о развитии военно-морского флота Украины.

В честь визита Зеленского в Лондон в среду в порт Одессы вошел британский боевой корабль – эсминец противовоздушной обороны королевских ВМС HMS Dragon D35. Как сообщает минобороны Украины, прибывший «с дружеским визитом» эсминец примет участие в совместных тренировках украинских и британских ВМС.

Строго говоря, добавил Погребинский, для размещения иностранной военной базы Украине надо менять свое законодательство – по конституции это запрещено, впрочем, Киев на такой запрет никогда не обращал особого внимания.

«Когда Крым был в составе Украины, там тоже в Севастополе стоял Черноморский флот России.

Но его пребывание просто регламентировалась отдельным договором», – напомнил Погребинский. Но в появление полноценной базы британского ВМФ эксперт не верит. «Возможно, это некий эвфемизм – по аналогии с тренировочным лагерем Пентагона, который в Николаевской области, в Очакове, уже есть. Там на постоянной основе работают инструкторы НАТО, тренируют украинских военных. Вот такой вариант в случае с британцами вполне вероятен», – предположил политолог.

Появление такой базы означает, что Украина ведет себя «как враг России», считает бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов . «Николаевская область – это удобный район в глубине Украины, при этом недалеко от стран НАТО – Румынии, Болгарии и Турции. Но главное, оттуда до российской территории, до Крыма – рукой подать. Это очень короткое расстояние как для корабельного перехода, так и для авиаперелета или ракетного удара, – объяснил он газете ВЗГЛЯД. – Кстати, в советское время Николаев был довольно приличным центром судостроения. В том числе там построили флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва».

Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер , бывший депутат Николаевского областного совета, тоже считает, что Киев фактически участвует в антироссийском военном союзе. «Не будучи членом НАТО, Украина предоставляет странам Североатлантического альянса свое воздушное пространство для действий против России. Совсем недавно в небе Украины состоялись провокационные полеты американских ядерных бомбардировщиков, которые имитировали нападение на российскую территорию», – напомнила она.

«В районе Николаева Кульбакино находится военный аэродром, с которого натовские самолеты периодически взлетают. Это представляет прямую угрозу для России. Территория области удобна не только для вылета боевых самолетов, на ней также очень удобно ставить радиолокационные средства разведки – место степное, открытое, с которого очень хорошо просматриваются и прослушиваются все военные объекты России», – пояснила Шеслер газете ВЗГЛЯД.

Английский военно-морской заем

В ходе визита президента Украины Лондон объявит о выделении колоссальной суммы в 1,25 млрд фунтов стерлингов (около 1,6 млрд долларов) на развитие ВМС Украины. Об этом сообщил сам Зеленский, назвав это «первым мощным шагом» к возрождению военного флота на Украине.

Как сообщило, опираясь на свои источники, украинское издание «Страна», срок кредита – 10 лет. «Часть этого займа будет освоена на британских верфях. Речь идет о постройке восьми ракетных катеров для военно-морских сил Украины, два из которых будут изготовлены в Британии», – говорится в Telegram-канале издания. Кроме того, в работах над остальными катерами также должны участвовать английские специалисты.

Впрочем, Лариса Шеслер не считает, что английский заем приведет к усилению украинского флота. «На восстановление военного судостроения на Украине таких денег все равно не хватит. Учтите, что последняя военная верфь в Николаеве – завод имени 61 коммунара – практически полностью потеряла свой промышленный потенциал еще лет семь назад. Деньги выделяются для того, чтобы Украина приобрела западные корабли и создала бы у себя базу противодействия российскому ВМФ, но никак не для того, чтобы восстановить там судостроение», – считает Шеслер.

«Лондон, конечно, может выделить 1,25 млрд фунтов стерлингов на развитие украинского военно-морского флота. Это огромная сумма, но надо надеяться, что Украина половину разворует и поэтому в итоге результат окажется чуть поменьше, чем рассчитывали», – с иронией заметил по этому поводу адмирал Комоедов.

Насколько эта восьмерка катеров усилит потенциал Украины, можно будет судить только после появления информации о тактико-технических характеристиках, поясняет председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Михаил Ненашев . «Кстати, важно, окажутся ли эти катера адаптированы для Черного моря. Но даже если все страны НАТО поделятся с Украиной частью своих кораблей, это не изменит баланса сил в регионе. Сперва британские и другие западные специалисты должны научить украинский персонал пользоваться этой техникой. Мы видим пример Румынии, у которой тоже есть боевые корабли и катера. Но никто не скажет, что у Румынии есть хоть сколько-нибудь заметный флот. У болгар тоже есть военные катера, но флота нет. В Черноморском регионе флот есть только у России и Турции», – сказал Ненашев газете ВЗГЛЯД.