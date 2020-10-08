Военные собаки будут работать в AR-очках

Собаки уже много столетий помогают людям. Однако в то время как у человека появляется все больше гаджетов и электронных помощников, братья наши меньшие до сих пор рассчитывают лишь на собственные силы. Пришло время изменить это! Теперь у военных собак США появятся AR-очки!

Фото: Популярная механика Популярная механика

Технологический прогресс добрался и до братьев наших меньших. Не удивляйтесь, если однажды у вашей собаки будет больше гаджетов, чем у вас!

Военные собаки отвечают за разведку местности на предмет взрывчатых веществ, однако обычно вместе с животным поблизости должен быть и кинолог, который бы отдавал команды. Поскольку люди пока что еще не умеют вынюхивать бомбы, на опасных объектах они не так осторожны, как собаки, и могут случайно привести взрывчатку в действие. Они также могут быть мишенью для врага, когда работают на открытом воздухе. Очки дополненной реальности позволят кинологам отдавать команды и следить за работой собаки, не находясь в опасных точках.

Устройство было разработано командой Command Sight в рамках проекта для научно-исследовательской лаборатории армии США. Согласно официальному сайту, очки могут показывать собакам визуальные сигналы, чтобы животное следовало за ними, а также имеют камеру, которая будет показывать кинологам, что происходит.

Доктор Эй Джей Пепер основал Command Sight в 2017 году после того, как почувствовал необходимость улучшения общения человека и животных на поле боя. Прототип компании использует защитные очки, к которым военные собаки уже привыкли. Такие очки животные носят для защиты глаз во время стихийных аномалий, поэтому они спокойно проходят тесты в очках с новым оборудованием.