Армения анонсировала окончание войны в Карабахе

Как сообщал «Рамблер», об обострении армяно-азербайджанских отношений стало известно 27 сентября. В районе Нагорного Карабаха, который является предметом территориального спора, произошло столкновение между армянской и азербайджанской армиями. СМИ сообщили о сотнях погибших. Стороны обвинили друг друга в обстреле позиций в приграничных районах и ввели военное положение. В Баку объявили о проведении полномасштабной наступательной операции, целью которой названо «принуждение Армении к миру». А посол Армении в России заявил, что Турцией в регион были переброшены около четырех тысяч боевиков из Сирии.