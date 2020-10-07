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Армения анонсировала окончание войны в Карабахе

Вероника Полынина
1 час назад
Ситуация в Нагорном Карабахе может достичь логического конца в ближайшие дни. Об этом заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, передает Armenpress.
Армения анонсировала окончание войны в Карабахе
Фото: ReutersReuters
«Сегодня и вчера были прорывные бои, поэтому премьер-министр (Армении Никол Пашинян) отметил, что они могут закончиться конкретной ситуацией. В ближайшие дни все может достичь своего логического конца», - заявил Ованнисян.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью РБК рассказал о «ловушке», в которую армянские и карабахские военачальники заманили военный корпус Азербайджана. По его словам, карабахские военные «на юге предприняли тактические шаги, оставили коридор и заманили туда военный корпус Азербайджана».
«Буквально в эти секунды этот корпус получает сокрушительные удары. И я думаю, что это будет ключевой момент всей операции», - сказал Пашинян.
Как сообщал «Рамблер», об обострении армяно-азербайджанских отношений стало известно 27 сентября. В районе Нагорного Карабаха, который является предметом территориального спора, произошло столкновение между армянской и азербайджанской армиями. СМИ сообщили о сотнях погибших. Стороны обвинили друг друга в обстреле позиций в приграничных районах и ввели военное положение. В Баку объявили о проведении полномасштабной наступательной операции, целью которой названо «принуждение Армении к миру». А посол Армении в России заявил, что Турцией в регион были переброшены около четырех тысяч боевиков из Сирии.
Армия,Война, Карабах,Арцрун Ованнисян,Никол Пашинян,Министерство обороны,РБК,Армения,
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