Доказано участие Турции в конфликте в Карабахе 

Канал указал на полученный изданием The New York Times спутниковый снимок аэропорта в азербайджанском Гянджи, на котором видны два истребителя F-16. Утверждается, что самолеты принадлежат турецким ВВС. Кадр датирован 3 октября.

Ереван утверждал, что именно турецкие ВВС сбили армянский штурмовик Су-25, находившийся в тот момент в воздушном пространстве своей страны, а позже все управление воздушной операцией Азербайджана в Карабахе перешло к Анкаре.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались столкновения. Баку сообщил, что армянские силы обстреляли азербайджанские позиции и населенные пункты, и объявил о контрнаступлении. Ереван заявил, что Азербайджан напал на непризнанную республику. Армянская сторона утверждает, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков, которых Турция перебросила из Сирии.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.