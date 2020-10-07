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Доказано участие Турции в конфликте в Карабахе 

Lenta.ru 1 час назад
Доказано участие Турции в конфликте в Карабахе
Фото: Telegram-канал "Военный осведомитель"
Появилось доказательство участия Турции в конфликте в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».
Канал указал на полученный изданием The New York Times спутниковый снимок аэропорта в азербайджанском Гянджи, на котором видны два истребителя F-16. Утверждается, что самолеты принадлежат турецким ВВС. Кадр датирован 3 октября.
Ранее пресс-секретарь Минобороны страны Азербайджана Анар Эйвазов заявил, что у ВВС страны нет истребителей F-16.
Ереван утверждал, что именно турецкие ВВС сбили армянский штурмовик Су-25, находившийся в тот момент в воздушном пространстве своей страны, а позже все управление воздушной операцией Азербайджана в Карабахе перешло к Анкаре.
27 сентября в Нагорном Карабахе начались столкновения. Баку сообщил, что армянские силы обстреляли азербайджанские позиции и населенные пункты, и объявил о контрнаступлении. Ереван заявил, что Азербайджан напал на непризнанную республику. Армянская сторона утверждает, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков, которых Турция перебросила из Сирии.
В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.
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Армия , Анар Эйвазов , Министерство обороны , Турция
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