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Учения миротворческих сил ОДКБ пройдут в Беларуси 

Российская Газета 1 час назад
Учения миротворческих сил ОДКБ пройдут в Беларуси
Фото: Российская Газета
В течение пяти дней середины октября в Беларуси пройдут учения "Нерушимое братство-2020" с участием миротворческих сил ОДКБ. В них примут участие генеральный секретарь международной организации Станислав Зась и начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, сообщается на сайте ОДКБ.
Задача предстоящих маневров, которые состоятся в Витебской области заключается, прежде всего, "в повышении навыков командиров и штабов всех степеней в работе по подготовке миротворческой операции".
В учении на белорусском полигоне Лосвидо будут участвовать контингенты государств — членов ОДКБ, оперативные группы объединенного штаба и секретариата ОДКБ, полицейские силы и подразделения министерств по чрезвычайным ситуациям.
Общая численность участников учения составит более 700 человек, прогнозируют организаторы учений, поясняя, что в них будет задействовано более 100 единиц военной техники, в том числе вертолеты и беспилотные летательные аппараты. В маневрах планируется участие и представителей международного комитета Красного Креста, правда, в качестве наблюдателей.
В ходе выполнения практических задач, констатирует агентство, поставлена задача добиться совершенствования боевой слаженности контингентов для активных, умелых и решительных действий по выполнению ими задач в миротворческой операции; укрепление взаимопонимания и сотрудничества между контингентами государств — членов ОДКБ.
На первом этапе, уточняют военные обозреватели, будет осуществляться подготовка операции коллективными миротворческими силами. Затем предусматривается розыгрыш практических действий по выполнению конкретных задач подразделениями для поддержания мира. А для этого миротворческие контингенты отработают действия по осуществлению контроля за соблюдением соглашения о прекращении огня и действиями населения в зоне ответственности, выполнят задачи по оказанию содействия в восстановлении мирной жизни на территориях, пострадавших от столкновений, а также по контролю перевозок, пресечению противоправного ввоза и вывоза боевой техники, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
Следует добавить, что миротворческие силы организации, — это специально подготовленный военный и гражданский персонал. Состав, структура и численность коллективных миротворческих сил определяются решением Совета коллективной безопасности ОДКБ для каждой миротворческой операции в отдельности, исходя из объема решаемых задач и конкретной обстановки в зоне конфликта. Общая численность миротворческих сил ОДКБ — около 3600 человек.
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Армия , Войска
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