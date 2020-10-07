В Грузии упали два беспилотника

Два беспилотных летательных аппарата неизвестного происхождения упали в селах Санавардо и Удабно грузинского края Кахети, граничащего с Азербайджаном, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

«7 октября примерно в 18:35 (17:35 мск) и в 18:45 (17:45 мск) в МВД поступило сообщение о крушении двух беспилотных летательных аппаратов в селах Удабно Сагареджойского района и Санавардо Кварельского района в Кахетии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что никто не пострадал. МВД немедленно начало расследование. На местах происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и эксперты-криминалисты. 27 сентября на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе вновь начались военные столкновения. Армянская сторона не раз сообщала о сбитых беспилотниках Азербайджана.