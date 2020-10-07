Азербайджанцы массово бросают поле боя и бегут в Иран

«По данным источников @wargonzo с арцахской передовой — военнослужащие Азербайджана и группы боевиков из Сирии, отброшенные на южном направлении, скапливаются на границы с Ираном. Некоторые из них пытаются пересечь границу», — говорится в сообщении.

Пегов отмечает, что подобная ситуация наблюдалась в 2014 году, когда украинские военные, попавшие в Иловайский котел, бежали через границу в Россию.

При этом корреспондент считает, что Иран не примет азербайджанских военных и особенно наемников из Сирии, с которыми иранцы до сих пор воюют в отдельных районах страны.

Как сообщал «Рамблер», об обострении армяно-азербайджанских отношений стало известно 27 сентября. В районе Нагорного Карабаха, который является предметом территориального спора, произошло столкновение между армянской и азербайджанской армиями. СМИ сообщили о сотнях погибших. Стороны обвинили друг друга в обстреле позиций в приграничных районах и ввели военное положение. В Баку объявили о проведении полномасштабной наступательной операции, целью которой названо «принуждение Армении к миру». А посол Армении в России заявил, что Турцией в регион были переброшены около четырех тысяч боевиков из Сирии.