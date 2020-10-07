Назван худший сценарий войны в Карабахе 

Война в Нагорном Карабахе не закончится скоро, конфликт может продолжиться по нескольким сценариям, считают опрошенные «Московским комсомольцем» эксперты.

Ведущий научный сотрудник Сектора Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов считает, что наихудшим сценарием будет «война на истощение», в которую окажутся втянуты не только Армения Азербайджан , но и соседние страны. При этом он считает такой сценарий маловероятным, потому что даже Турция не готова вступить в конфликт открыто и предпочтет помогать Азербайджану наемниками, военными инструкторами и вооружением.

Второй вариант противостояния — война с ожесточенными боями, которая продлится месяц или два. По мнению Муханова, через пару месяцев и в Армении, и в Азербайджане начнется тяжелый экономический кризис, и на фронте настанет затишье, поскольку стороны будут не в состоянии продолжать войну.

Третьим и лучшим вариантом, по мнению специалиста, будет «скатывание войны к вялотекущим боям, которые потом медленно, но верно перейдут к традиционным перестрелкам». После этого стороны будут вынуждены сесть за стол переговоров, считает Муханов. Он отмечает, что для реализации этого сценария мировое сообщество должно продолжать давление на стороны конфликта.

Средний вариант — скатывание конфликта в вялотекущую войну с интенсивными боями, но малоподвижной линией фронта. Лучший вариант, по словам Новикова, — замораживание конфликта, даже с помощью миротворцев.

Он отмечает, что Турция может вступить в конфликт постепенно. Чтобы это предотвратить, мировым лидерам нужно усилить давление на Реджепа Тайипа Эрдогана и заставить его изменить риторику.

При этом, по словам Новикова, на настоящем этапе возможность разрешить конфликт за столом переговоров даже не просматривается.

Как сообщал «Рамблер», об обострении армяно-азербайджанских отношений стало известно 27 сентября. В районе Нагорного Карабаха, который является предметом территориального спора, произошло столкновение между армянской и азербайджанской армиями. СМИ сообщили о сотнях погибших. Стороны обвинили друг друга в обстреле позиций в приграничных районах и ввели военное положение.