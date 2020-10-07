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Козельский полигон ядохимикатов на Камчатке рекультивируют

RT на русскомиещё 4
18 минут назад
Козельский полигон ядохимикатов в Камчатском крае будет рекультивирован, независимо от того, была ли утечка хранящихся там токсичных веществ.
Козельский полигон на Камчатке рекультивируют
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Камчатского края Владимира Солодова.
«Это будет сделано», — сказал Солодов.
Он отметил, что уже обсуждал этот вопрос с министром природных ресурсов и экологии России Дмитрием Кобылкиным.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по двум статьям после загрязнения Авачинского залива и гибели морских животных на Камчатке.
Армия,Происшествия,Дмитрий Кобылкин,Камчатский Край,
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