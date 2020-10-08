Автомат Калашникова испытали экстремальной погодой 

На YouTube-канале Gilza опубликован видеоролик с жёсткими испытаниями АК-74М в самых суровых погодных условиях: холоде, мелкодисперсной пыли и тропическом ливне.

Сможет ли «Калаш» сохранить работоспособность после столь жестокого обращения?

На канале Gilza выложили видео с испытаниями автомата АК-74М в сложных климатических условиях. Тропический дождь, сильный холод и загрязнение пылью смоделировали при помощи специального оборудования Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения . Таким образом оружейники проверяют качество автоматов. В первую очередь АК-74М поместили в особую камеру, в которой имитируются условия тропического ливня.

Затем в условиях повышенной влаги из него совершили несколько выстрелов. После прохождения испытания водой автомат поместили в морозильную камеру, температура в которой опускается до минус 50 градусов по Цельсию. Затем из автомата также произвели несколько выстрелов. Наконец, в заключительном тесте при помощи специального оборудования в АК-74М подавалась пыль, а затем автомат снова помещали во влагу, забивая грязью.