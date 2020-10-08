Автомат Калашникова испытали экстремальной погодой 

На YouTube-канале Gilza опубликован видеороликс жёсткими испытаниями АК-74М в самых суровых погодных условиях: холоде, мелкодисперсной пыли и тропическом ливне.
Сможет ли «Калаш» сохранить работоспособность после столь жестокого обращения?
На канале Gilza выложили видео с испытаниями автомата АК-74М в сложных климатических условиях. Тропический дождь, сильный холод и загрязнение пылью смоделировали при помощи специального оборудования Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения. Таким образом оружейники проверяют качество автоматов. В первую очередь АК-74М поместили в особую камеру, в которой имитируются условия тропического ливня.
Затем в условиях повышенной влаги из него совершили несколько выстрелов. После прохождения испытания водой автомат поместили в морозильную камеру, температура в которой опускается до минус 50 градусов по Цельсию. Затем из автомата также произвели несколько выстрелов. Наконец, в заключительном тесте при помощи специального оборудования в АК-74М подавалась пыль, а затем автомат снова помещали во влагу, забивая грязью.
Затем блогер совершил из автомата серию как одиночных выстрелов, так и очередей. АК-74М без патронов весит 3,63 килограмма, прицельная дальность стрельбы составляет 1000 метров, начальная скорость пули — 900 метров в секунду. Ёмкость магазина составляет 30 патронов. Согласно требованиям Министерства обороны РФ, автомат Калашникова должен выдержать 180 выстрелов в режиме безостановочной стрельбы очередями.