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В порт Одессы зашел эсминец ВМС Великобритании Dragon 

ТАСС и ещё 4 48 минут назад
В порт Одессы зашел эсминец Dragon
Фото: Wikipedia
Эсминец Королевских ВМС Великобритании Dragon зашел в среду в Одесский морской порт для проведения совместных морских тренировок. Об этом сказано в сообщении командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Сегодня, 7 октября, в Одесский морской порт в рамках дружественного визита прибыл эсминец Королевских ВМС Великобритании Dragon. В плане визита — проведение протокольной встречи между делегациями ВМС двух стран, совместные корабельные тренировки на борту британского эсминца, а также проведение совместной тренировки в море типа PASSEX", — говорится в сообщении.

Визит британского корабля продлится до 12 октября.
Ранее военное командование Украины сообщило, что 29 сентября группа украинских военных катеров вместе с американским эсминцем Roosevelt провела совместные тренировки типа PASSEX. Целью тренировок называлось "усовершенствование мастерства и обмен опытом между кораблями стран — членов и партнеров НАТО".
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Комментарии
Армия , Войска , Украина , НАТО , Киев , Великобритания
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