В порт Одессы зашел эсминец Dragon

"Сегодня, 7 октября, в Одесский морской порт в рамках дружественного визита прибыл эсминец Королевских ВМС Великобритании Dragon. В плане визита — проведение протокольной встречи между делегациями ВМС двух стран, совместные корабельные тренировки на борту британского эсминца, а также проведение совместной тренировки в море типа PASSEX", — говорится в сообщении.