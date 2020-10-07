В порт Одессы зашел эсминец Dragon

Эсминец Королевских ВМС Великобритании Dragon зашел в среду в Одесский морской порт для проведения совместных морских тренировок. Об этом сказано в сообщении командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.
"Сегодня, 7 октября, в Одесский морской порт в рамках дружественного визита прибыл эсминец Королевских ВМС Великобритании Dragon. В плане визита — проведение протокольной встречи между делегациями ВМС двух стран, совместные корабельные тренировки на борту британского эсминца, а также проведение совместной тренировки в море типа PASSEX", — говорится в сообщении.
Визит британского корабля продлится до 12 октября.
Ранее военное командование Украины сообщило, что 29 сентября группа украинских военных катеров вместе с американским эсминцем Roosevelt провела совместные тренировки типа PASSEX. Целью тренировок называлось "усовершенствование мастерства и обмен опытом между кораблями стран — членов и партнеров НАТО".