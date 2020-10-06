Армения сообщила о новом обстреле Степанакерта 

Все новости на карте

Министерство обороны Армении сообщило о новом обстреле Степанакерта, столице непризнанного Нагорного Карабаха. Об этом пишет ТАСС.

"Степанакерт вновь бомбят. Под ударом и [город] Шуши", — приводятся слова представителя Минобороны Арцруна Ованнисяна.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.