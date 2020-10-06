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Армения сообщила о новом обстреле Степанакерта 

Газета.Ru 1 час назад
Армения сообщила о новом обстреле Степанакерта
Фото: Газета.Ru
Министерство обороны Армении сообщило о новом обстреле Степанакерта, столице непризнанного Нагорного Карабаха. Об этом пишет ТАСС.

"Степанакерт вновь бомбят. Под ударом и [город] Шуши", — приводятся слова представителя Минобороны Арцруна Ованнисяна.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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Армия , Война, Карабах , Арцрун Ованнисян , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС , Армения
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