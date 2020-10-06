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Пентагон купит Starlink из-за российского «Авангарда» 

Lenta.ru 1 час назад
Пентагон купит Starlink из-за российского «Авангарда»
Фото: Reuters
Компании SpaceX и L3 Harris получили контракт Минобороны США на разработку спутников для отслеживания пусков гиперзвуковых ракет, сообщает C4ISRNET. В настоящее время к подобному действующему оружию относится, в частности, российский комплекс «Авангард».
В соответствии с соглашением, Пентагон купит у компаний по четыре космических аппарата, оснащенных инфракрасными датчиками. Данные спутники, предназначенные для выведения на низкую околоземную орбиту, должны быть готовы к концу 2022 финансового года. Согласно контракту, SpaceX получает 149 миллионов долларов, а L3 Harris — 193 миллиона.
C4ISRNET отмечает, что при создании новых спутников SpaceX будет использовать платформу и производственную линию космических аппаратов Starlink, а задачей Пентагона является помощь в разработке соответствующих инфракрасных датчиков.
В мае издание Popular Mechanics сообщило, что космические аппараты системы Starlink американской компании SpaceX поддерживают проект Blackjack («Черный валет») Управления перспективных исследовательских проектов министерства обороны Соединенных Штатов. Согласно данной программе, предполагается развертывание на околоземной орбите вместо громоздких дорогих спутников системы небольших дешевых космических аппаратов, которые бы отслеживали действия противника и использовались для целенаведения высокоточного оружия.
Об «Авангарде» Путин впервые рассказал во время послания Федеральному собранию в марте 2018 года. Он говорил, что крылатый боевой блок комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука, «он идет к цели как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию», а «крылатый блок при этом надежно управляется».
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Комментарии
Армия , Министерство обороны , Пентагон , SpaceX , США
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