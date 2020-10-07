Киев заговорил о британской военной базы в стране

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов согласиться на строительство в Николаевской области Украины военной базы Великобритании. Об этом он рассказал в интервью британской телерадиокорпорации BBC.
Речь идет о британских десантных частях.
"Если они там десантируются и останутся, мы не будем возражать", — отметил Кулеба.
Несколько сотен британских десантников высадились в Николаевской области 23 сентября в ходе совместных с Украиной военных учений "Объединенные усилия — 2020".
В интервью глава МИД Украины так же отметил, что Лондон и Киев сотрудничают в разных областях.
В настоящее время президент Украины Владимир Зеленский с супругой и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба находятся с официальным визитом в Лондоне.