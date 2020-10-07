Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Украина готова согласиться на строительство британской военной базы 

Российская Газета и ещё 4 1 час назад
Киев заговорил о британской военной базы в стране
Фото: CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов согласиться на строительство в Николаевской области Украины военной базы Великобритании. Об этом он рассказал в интервью британской телерадиокорпорации BBC.
Речь идет о британских десантных частях.

"Если они там десантируются и останутся, мы не будем возражать", — отметил Кулеба.

Несколько сотен британских десантников высадились в Николаевской области 23 сентября в ходе совместных с Украиной военных учений "Объединенные усилия — 2020".
В интервью глава МИД Украины так же отметил, что Лондон и Киев сотрудничают в разных областях.
В настоящее время президент Украины Владимир Зеленский с супругой и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба находятся с официальным визитом в Лондоне.
Видео дня. Экс-банкиры лишились имущества на 50 млрд рублей
Российская Газета: последние новости
Истребитель Су-27 отогнал самолеты-разведчики ФРГ и Швеции от границ РФ Истребитель Су-27 отогнал самолеты-разведчики ФРГ и Швеции от границ РФ Госдеп США одобрил продажу Швейцарии 80 истребителей Госдеп США одобрил продажу Швейцарии 80 истребителей Россия проведет наблюдательный полет над Данией Россия проведет наблюдательный полет над Данией
Армия , Войска , Учения НАТО , Дмитрий Кулеба , Владимир Зеленский , МИД , Киев , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Связали скотчем и пытали»: мигранты убили промоутера Новикова
«Связали скотчем и пытали»: мигранты убили промоутера Новикова
«Будем хоронить по 150 человек»: Симоньян обратилась к москвичам
«Будем хоронить по 150 человек»: Симоньян обратилась к москвичам
ОЗХО опубликовала итоги анализа биопроб Навального
ОЗХО опубликовала итоги анализа биопроб Навального
Канделаки сильно «потолстела»
Канделаки сильно «потолстела»
Видео
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
00:42
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
Опубликовано видео аварии с участием каршеринга в Москве
00:23
Опубликовано видео аварии с участием каршеринга в Москве
«Снаряды взрываются каждые 5-10 секунд»: ЧП под Рязанью
00:56
«Снаряды взрываются каждые 5-10 секунд»: ЧП под Рязанью
Происшествия
Москвич с ребенком за спиной проехал на самокате по МКАД и попал на видео
00:12
Москвич с ребенком за спиной проехал на самокате по МКАД и попал на видео
Инвалид-колясочник спас тонущего в Черном море и попал на видео
02:45
Инвалид-колясочник спас тонущего в Черном море и попал на видео
Гигантские очереди из отдыхающих в Сочи во время пандемии попали на видео
00:10
Гигантские очереди из отдыхающих в Сочи во время пандемии попали на видео
Козельский полигон ядовитых отходов на Камчатке попал на видео
00:14
Козельский полигон ядовитых отходов на Камчатке попал на видео
Происшествия
50-миллиардное имущество экс-банкиров попало на видео
00:59
50-миллиардное имущество экс-банкиров попало на видео
Происшествия
Под Рязанью загорелись военные склады, слышны взрывы
00:11
Под Рязанью загорелись военные склады, слышны взрывы
Происшествия
Сгорающий дотла культовый российский ресторан попал на видео
00:59
Сгорающий дотла культовый российский ресторан попал на видео
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть