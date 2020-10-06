Россия отомстила за гибель генерала в Сирии 

Собеседник издания указал, что во время удара в одном из укрытий находился полевой командир Абу Катада, причастный к гибели российских военных. Два бомбардировщика Су-24 уничтожили укрытия и около 30 террористов, в том числе Катада.

«Русская весна» уточнила, что территория, которую атаковали ВКС, сейчас контролирует армия США.

О гибели в Сирии генерал-майора Гладких стало известно 18 августа. Это произошло недалеко от города Дейр-эз-Зор, при возвращении военнослужащих после гуманитарной миссии. Тогда же переводчик Мильшин получил совместимое с жизнью ранение в области глаз и был доставлен в госпиталь имени Бурденко в Москве. Позже он скончался. Предполагалось, что боевики при подрыве российской колонны использовали яд.

В конце августа представитель российской группировки в Сирии сообщил об уничтожении сотен боевиков в ответ на гибель военных. Он утверждал, что ВКС ликвидировали 327 террористов, уничтожили 134 укрытия, 17 наблюдательных пунктов, семь складов с материальными средствами и пять подземных хранилищ вооружения и боеприпасов.