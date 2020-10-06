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Ереван объявил о массивном наступлении Азербайджана

Мария Иванова
40 минут назад
В Минобороны Армении заявили, что 6 октября Азербайджан начал широкомасштабное наступление на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом пресс-секретарь министерства Шушан Степанян сообщила на своей странице в Facebook.
Ереван объявил о массивном наступлении Азербайджана
Фото: ТАССТАСС
«Добро пожаловать в ад! < > Во второй половине дня Вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабную атаку на южном направлении < >, задействовав резервные силы, большое количество военной техники, включая танки и артиллерию», - написала Степанян.
Она заявила, что Азербайджан также «игнорирует безопасность» территории Ирана.
«Методично и непрерывно уничтожаются многочисленные возможности врага», - подчеркнула она.
Как сообщал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в эскалации ситуации.
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике заявили, что Азербайджан первым обстрелял местные населенные пункты из «Градов». Позже власти Армении объявили о наступлении азербайджанцев на Нагорный Карабах.
Руководство Азербайджана обвинило Армению в провокациях и обстреле азербайджанских сел в прифронтовой зоне. Позже обе стороны конфликта начали сообщать о гибели военнослужащих и жертвах среди мирных жителей.
Посол Армении в РФ Вардан Тоганян заявлял, что в Нагорном Карабахе воюют тысячи боевиков, которых Турция перебросила из Сирии.
Армия,В мире,Шушан Степанян,Вардан Тоганян,Министерство обороны,Ереван,Армения,Азербайджан,
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