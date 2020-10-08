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Президент Армении понадеялся на Путина в решении карабахского конфликта 

Lenta.ru и ещё 36 40 минут назад
Путин поможет: Армения возложила надежду на РФ
Фото: РИА Новости
Президент Армении Армен Саркисян в поздравительном послании по случаю дня рождения главы России Владимира Путина выразил надежду на то, что тот поспособствует прекращению войны в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Интерфакс».
Саркисян подчеркнул, что отношения Армении и России основаны на многовековых братских связях двух народов и духовной близости. Он понадеялся, что уже в ближайшие дни усилия российского лидера поспособствуют решению карабахского конфликта.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил за активное участие России и Турции в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Алиев добавил, что Азербайджан намерен вернуться за стол переговоров после окончания активных боевых действий. При этом он подчеркнул, что рассчитывает на политическое урегулирование конфликта.
Конфликт в Нагорном Карабахе (Арцахе), из-за которого Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор, обострился 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.
В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.
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Армия , В мире , Войска , Конфликты , Ильхам Алиев , Армен Саркисян , Владимир Путин , Азербайджан , Армения , Баку
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